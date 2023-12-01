Otomobil, yakıt dolumu sırasında alev aldı: Baba-kız son anda kurtuldu
Erzincan'da bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında alev aldı. Otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda faciadan dönüldü.
Edinilen bilgiye göre; Lokman Yeniçeri yönetimindeki otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Lokman Yeniçeri otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken, yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan, korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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