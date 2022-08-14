Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 00:27
Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolu eski sigar fabrikası yakınlarında meydana geldi.

E.Y (20) idaresindeki 60 AL 804 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


tokat Tokat Devlet Hastanesi Turhal

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler