Otomobil, yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna giren otomobilin çarptığı yaya D.B. (58), ağır yaralandı. Kazada sürücü de hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren F.S.A.'nın (22) kontrolünü yitirdiği 77 ACJ 020 plakalı otomobil, önce yaya D.B.'ye, sonra da fiyat tabelasına çarptı. D.B. çevredekiler tarafından sıkıştığı otomobilin altından çıkarıldı.



İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D.B. ve F.S.A., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan D.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü F.S.A.'nın da hafif yaralandığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.