Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:20

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:20

Kırşehir-Yozgat karayolu Çiçekdağı kavşağında, C.S. (50) idaresindeki 40 LB 212 plakalı hafif ticari araç, C.A.’nın (47) kullandığı 06 RG 585 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan M.A.'nın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.S. (50), S.S. (63) ve R.S. (27) ise ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.