Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kırşehir-Yozgat karayolu Çiçekdağı kavşağında, C.S. (50) idaresindeki 40 LB 212 plakalı hafif ticari araç, C.A.’nın (47) kullandığı 06 RG 585 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan M.A.'nın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.S. (50), S.S. (63) ve R.S. (27) ise ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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