Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:20
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
Abone Ol google-news

Kırşehir-Yozgat karayolu Çiçekdağı kavşağında, C.S. (50) idaresindeki 40 LB 212 plakalı hafif ticari araç, C.A.’nın (47) kullandığı 06 RG 585 plakalı otomobille çarpıştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan M.A.'nın (49) hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.S. (50), S.S. (63) ve R.S. (27) ise ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


araç hafif ticari araç karayolu kaza Kırşehir otomobil sürücü Ticari araç

İlgili Haberler

D-100’de feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı

D-100’de feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı
Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!

Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!
Isparta'da 4 araçlık zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı

Isparta'da 4 araçlık zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı

En Çok Okunan Haberler