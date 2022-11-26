Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı, yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı: 3 yaralı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 07:13

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan U., Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı Otoparkında park halinde bulunan, ailesine ait 16 AIG 730 plakalı otomobilde arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile buluştu.

Çakmak gazı solumaya başlayan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

PATLAMAYI DUYAN YURTTAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlamayı duyarak panikleyen yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.

Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi. Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.