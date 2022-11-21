'Çakmak gazı kutusunda' uyuşturucu satışına 15 yıl hapis

Adana Seyhan'daki evinde, çakmak gazı kutusuna gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalan M.G için mahkeme kararını verdi. 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:50
'Çakmak gazı kutusunda' uyuşturucu satışına 15 yıl hapis
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Adana'da evinde çakmak gazı kutusuna gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın, polislerce olay tarihinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki ikametinde gece saatlerinde çakmak gazı kutusuna gizlediği sentetik uyuşturucuyu S.Y'ye satarken yakalandığını hatırlattı.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı dikkate alınarak M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık M.G, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık M.G'nin tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.


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