Otomobilden 750 bin TL'lik senet çalan 4 şüpheli tutuklandı

01 Kasım 2022 Salı, 17:58

Akkent Mahallesi'nde 22 Ekim'de park halindeki otomobilin bagajından, içerisinde 750 bin TL değerinde senet, 10 bin TL ve 1 cep telefonu bulunan çanta çalındı. Otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, gece saatlerinde gelen 4 kişinin bagajı açıp, çantayı çaldığını tespit etti. Ekipler, kimliklerini belirlediği M.Ç., S.Ö., İ.H.Y. ve Ç.Y.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.