Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, vinçle çarpıştı: 2 ölü

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 05:14

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:41

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi'nde iddiaya göre, Adana'dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, orta şeritte yavaşlayarak U dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Mehmet Emin Atıcı idaresindeki otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, T.Ç.'nin kullandığı vinçle çarpıştı.

Kaza sonrası U dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atıcı ve Rüzgar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.