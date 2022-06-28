Otomobili askıda kalan sürücü, 'Sürekli kaza yapıyorum' diyerek güldü: 'Geçen yıl da sulama kanalına düştüm'
Adana’da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi “Sürekli kaza yapıyorum. Daha önce de sulama kanalına düştüm” diyerek güldü.
Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Kürşat Güneş kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobille sokakta geri manevra yaptığı sırada belediyenin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı.
Kaza sonrası Güneş ve yanındaki iki arkadaşı araçtan yara almadan çıktı. Olayın yaşandığı ve yapım çalışmasının sürdüğü yolda önlem alınmadığı görüldü.
"GEÇEN YIL DA SULAMA KANALINA DÜŞTÜM"
Öte yandan, Güneş’in geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvardaki sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Güneş, sürekli kaza yaptığını söyleyerek, “Geçen yıl da sulama kanalına düştüm. Bana bir şey olmadı. Şimdi de hiç fark etmedim, geri gelirken düştüm. Yine bir şey olmadı” diyerek güldü.
Trafik polisi kazayla ilgili çalışma başlattı. Otomobil çekiciyle askıdan kurtarıldı.
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