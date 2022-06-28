TEM'de feci kaza: TIR'ın altına giren otomobil hurdaya döndü!

28 Haziran 2022 Salı, 09:47

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde, gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y. idaresindeki 34 DNP 059 çekici plakalı ve 06 CDN 219 römorklu TIR, makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki 06 CZB 239 plakalı Fiat marka otomobile ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D. idaresindeki 06 DK 5693 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil, 06 CDN 219 plakalı tır ile 06 DK 5693 plakalı TIR arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Y., sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Turgay Y. ve Hüseyin D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.