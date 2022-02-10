Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye yaşamını yitirdi

Ankara'da Trendyol'da çalışan 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayar, arkadan gelen otomobilin çarpması nedeniyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bayar'ın cenazesi yarın Çankırı'da toprağa verilecek.

ANKA
10 Şubat 2022 Perşembe, 22:20
Otomobilin çarptığı 22 yaşındaki motokurye yaşamını yitirdi
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bugün saat 15:00 sıralarında TrendyolGo'da çalışan 22 yaşındaki esnaf-kurye Ahmet Rüştü Bayar, kontrolsüz kavşakta hızla gelen otomobil ile çarpıştı. 

Motosikletle çarpışan 34 HU 9474 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazada boynunun kırıldığı tespit edilen Motokurye Bayar, kaldırıldığı Ankara 29 Mayıs Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bayar'ın cenazesi, yarın Çankırı'da toprağa verilecek. 

Hayatını kaybeden Bayar'ın, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi bölümü öğrencisi olduğu ve yaklaşık 6 aydır TrendyolGo'da esnaf-kurye olarak çalıştığı öğrenildi. 

Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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