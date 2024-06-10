Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Bulut hayatını kaybetti
Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bulut Cengiz (7) hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçen Bulut Cengiz'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Bulut'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bulut Cengiz, kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobille sokaktan döndüğü sırada Bulut Cengiz'e çarpıp devam ettiği görüldü.
Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışmalarını yürütüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama