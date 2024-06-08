Çin menşeli binek otomobil ithalatına, ilave gümrük vergisi kararı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:07

Ticaret Bakanlığı, konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında, ilave gümrük vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İthalat Rejimi Kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda, ithalata ilişkin gerekli düzenlemelerin ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında, gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi uygulandığı belirtilerek, "Tatbik edilen ilave Gümrük Vergileri, ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncellenmektedir. Bu meyanda, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edeceği bildirildi.