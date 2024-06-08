Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:18
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var!
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E.Ö'nün kullandığı 59 M 7246 plakalı yolcu minibüsü, Büyükyoncalı Mahallesi'nde, S.K. idaresindeki 45 ZB 0453 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü S.K. ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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