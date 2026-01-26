Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otomobilin çarptığı bisikletli 9 yaşındaki Birkan ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli 9 yaşındaki Birkan ağır yaralandı

26.01.2026 16:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Otomobilin çarptığı bisikletli 9 yaşındaki Birkan ağır yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Birkan Çilimli (9) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dalaman ilçesinde meydana geldi. Furkan K.’nin kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Birkan Çilimli’ye çarptı.

Kazada Çilimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilimli, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Çilimli, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken otomobil sürücüsü Ferhat K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #muğla #bisiklet