Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:44
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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