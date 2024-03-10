Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- 'Kızım az kendine gel ya'
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto
- Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
- Canlı yayında ayrılığı açıkladı!