Adana'da bir otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:59

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:01

Olay, gece saatlerinde Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, A. A.’ya ait 01 AEB 239 plakalı otomobilin LPG tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu yangını söndürdü.Otomobil hurda yığınına dönerken yangında kimse yaralanmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.