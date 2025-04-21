Adana'da vahşet! Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:05

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:08

Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında; dün saat 23.30 sıralarında mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.