Otomobilin tavan lambasından 453 gram metamfetamin çıktı: 10 kişiye gözaltı
Kars'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, otomobilin tavan lambasında 453,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi de gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Polisler, 7 ev ve 1 otomobilde arama yaptı. Narkotik polisinin otomobildeki detaylı aramasında, tavan lambasına gizlenen 453,76 gram metamfetamin bulundu. Evlerde, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 660 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 56 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli ise ifadeleri için emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi