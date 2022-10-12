Otomobilin tavan lambasından 453 gram metamfetamin çıktı: 10 kişiye gözaltı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:59

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polisler, 7 ev ve 1 otomobilde arama yaptı. Narkotik polisinin otomobildeki detaylı aramasında, tavan lambasına gizlenen 453,76 gram metamfetamin bulundu. Evlerde, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 660 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 56 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli ise ifadeleri için emniyete götürüldü.





