Yer Muğla: Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı, tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 17:14
Yer Muğla: Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı, tutuklandı
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Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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