Otomobilinden 'yeşil reçeteli hap' çıktı: Tutuklandı
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 901 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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