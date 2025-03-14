Otomobilinden 'yeşil reçeteli hap' çıktı: Tutuklandı

Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

Otomobilinden 'yeşil reçeteli hap' çıktı: Tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 901 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #otomobil #uşak

İlgili Haberler

Faciadan dönüldü... Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Faciadan dönüldü... Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi

Hollanda'ya giden otomobilde 35 tabanca ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler