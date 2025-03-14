Feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53) Fatma K. (39) Feriha Ç. (60) Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.
Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #servis #otomobil
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi