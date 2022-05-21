Otomobiliyle 'sulama kanalına' düşen mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
Mersin'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Serhan Topal (32), hayatını kaybetti.
Kaza, Silifke ilçesi Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Serhan Topal’ın kontrolünü kaybettiği otomobili kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
CESEDİ ARAÇTAN ÇIKARILDI
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Topal'ın araçtan cansız bedeni çıkarıldı.
Serhan Topal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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