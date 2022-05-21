Otomobiliyle 'sulama kanalına' düşen mahalle bekçisi yaşamını yitirdi

Mersin'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Serhan Topal (32), hayatını kaybetti.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:23
Otomobiliyle 'sulama kanalına' düşen mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
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Kaza, Silifke ilçesi Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Serhan Topal’ın kontrolünü kaybettiği otomobili kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CESEDİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Topal'ın araçtan cansız bedeni çıkarıldı.

Serhan Topal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.


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