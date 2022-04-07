Denizli'de bekçi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Baklan ilçesinde sabah nöbetine gelmeyen mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşları tarafından evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.
Denizli'nin Baklan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Ercan Akbaş (30), sabah başlayan nöbetine gelmeyince arkadaşları şüphelendi. Defalarca telefonla aradıkları mesai arkadaşlarına ulaşamayan meslektaşları, Ercan Akbaş'ın evine gitti.
Kapının açılmaması ve içeriden telefon sesi gelmesi üzerine Akbaş'ın hayatından endişe eden meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Acil sağlık ekipleriyle beraber içeri giren mahalle ve çarşı bekçileri, mesai arkadaşlarının yerde kanlar içinde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden aldığı yara sonucu öldüğü tespit edilen Ercan Akbaş'ın gece saatlerinde silahını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.
Ercan Akbaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsinin ardından Çivril ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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