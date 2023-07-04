Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, özel güvenlik görevlisi Yunus Sarı (37) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:24
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Antalya-Alanya D400 kara yolunun Orta Mahalle Belek Kavşağı üst geçidinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Serik'ten Antalya yönüne seyir halinde olan Fatma Taşkın idaresindeki 07 AFM 94 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Selman Ademoğlu idaresindeki 07 BEB 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Selman Ademoğlu ile otomobildeki Yunus Sarı, hafif ticari araç sürücüsü Fatma Taşkın ile araçtaki Hatice Akyol ve Nihal Şahin yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Yunus Sarı, Serik Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi morga konulan Yunus Sarı'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer 4 yaralının durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası polis, üst geçitte trafiği tek şeritten sağladı.


kaza yaralanma

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