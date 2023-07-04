Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: Kazada 4 kişi yaralandı!

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:43
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: Kazada 4 kişi yaralandı!
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Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre; Kapaklı ilçesinden Saray istikametine seyreden Musa D. idaresindeki 34 DN 4850 plakalı hafif ticari araç, çevreyolu Palamutdere mevkiinde aynı yönde seyreden ve Büyükyoncalı Mahallesi’ne kavşaktan dönüş yapan Erdal Y. idaresindeki 59 AFS 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Musa D. ve araçta bulunan Necla D., Zeynep D. ile sürücü Erdal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


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