Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü
Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Otobüsün çekilmesiyle seferler normale döndü.
Güneştepe Tramvay Durağı önünde saat 06.30'da 34 RA 3898 plaka İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırınca yasaklı olan tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelen otobüs şoförü tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı.
Kazanın nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.
Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verirken kaza yapan otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Cansu'nun üniversite sevinci, 6 saat 15 dakika sürdü