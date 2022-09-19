Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü

Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Otobüsün çekilmesiyle seferler normale döndü.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:54
Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü
Abone Ol google-news

Güneştepe Tramvay Durağı önünde saat  06.30'da 34 RA 3898 plaka İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırınca yasaklı olan tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelen otobüs şoförü  tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı.

Kazanın nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.

Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verirken kaza yapan otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.


Kabataş bağcılar tramvay

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler