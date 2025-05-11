Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Edirne'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, E5 kara yolunun Kırklareli kavşağı yakınlarında meydana geldi. D.K. idaresindeki 34 HJS 985 plakalı otomobil, U.D. yönetimindeki 22 NH 279 plakalı otomobil ile kavşaktan dönerken çarpıştı. D.K.'nin kullandığı araç yan yattı. Kazada, iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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