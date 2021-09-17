Otomobilsiz Kent Günü: İzmir'de bisikletler ücretsiz kullanılacak

17 Eylül 2021 Cuma, 10:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki “Hareketlilik Haftası” ve 22 Eylül'deki “Otomobilsiz Kent Günü” nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. “Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 22 Eylül Çarşamba günü BİSİM bisiklet paylaşım sisteminden ücretsiz yararlanılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sene 30 ilçede toplam 7 bin 522 metrelik yolu yaya ve bisikletlilerin kullanımına bırakacak. Daha çevreci ve doğa dostu bir İzmir yaratmak için yürüyüş ve bisiklet turları düzenlenecek.

OTOMOBİLSİZ GÜN

22 Eylül'deki “Otomobilsiz Kent Günü” ve Avrupa'da aynı gün kutlanan “Açık Sokaklar Günü” kapsamında ise araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak, kentlilerin toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, daha sağlıklı ve doğa dostu bir İzmir yaratmak için bir dizi etkinlik planlandı. Türkiye’deki bir kentte 22 Eylül'de ilk defa tüm ilçelerdeki bazı sokak ve caddeler eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. 12.15’de Lozan Meydanı’ndan engelli bireylerin de katılımıyla Gazi Osmanpaşa Caddesi’ne kadar yürünecek.

BİSİKLET TURLARI

Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül’de Torbalı’da “Okula Pedalla” etkinliği düzenleyecek. 18 Eylül cumartesi günü Konak ile İnciraltı arasında Eşpedal ile bisiklet turunun ardından Engelsiz Film etkinliğinde “Küçük Prens” filminin betimlemeli versiyonunun gösterimi yapılacak. 19 Eylül’de Selçuk, Efes ve Pamucak’ta bisiklet turu ile saat 16.00’da Karşıyaka’dan kalkacak İzdeniz gemisiyle ‘Süslü Kadınlar’ Pasaport İskele’ye gelecek Fuar Kültürpark’ta bisiklet turu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi 22 Eylül’de başka etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Gazi Osmanpaşa Caddesi’nde saat 14.00’te ‘Otomobilsiz ve İnsan için Kentler’ söyleşisi düzenlenecek. Saat 14.45 ile 15.45 saatleri arasında Ali İhsan Varol ile “Kelime Oyunu”, 21.00’de ise “Bedük” konseri olacak.

YAYA VE BİSİKLETLİLERİN KULLANIMINA AÇILDI

Avrupa çapında Hareketlilik Haftası boyunca milyonlarca kişinin katılımıyla toplu taşıma günü, bisiklet günü, yaşayan sokaklar/yeşil yollar günü, çevreye duyarlı ulaşım günü, çevre ve sağlık günü, eğlence/alışveriş günü ve otomobilsiz kent günü adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmir'de de son yedi yıldır Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

30 İLÇEDE KAPATILACAK YOLLAR

22 Eylül’de 30 ilçede kapatılacak yollar şöyle; Aliağa-Hükümet Caddesi, Balçova Sportmen Sokak, Bayındır Hükümet Caddesi, Bayraklı 258 Sokak, Bergama Mustafa Yazıcı Caddesi, Beydağ Beyköy Meydanı Sokak, Bornova Süvari Sokak, Buca 83 Sokak, Çeşme 1016 Sokak, Çiğli 8010/2 Sokak, Dikili Atatürk Caddesi, Foça İzmir Caddesi, Gaziemir Gazi Atatürk Bulvarı, Güzelbahçe Şehit Yzb. İlhami Yılmaz Caddesi, Karabağlar 52/72 Sokak, Karaburun 142-143-138 Sokak, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Kemalpaşa 134 Sokak, Kınık Gazipaşa Caddesi, Kiraz Mesir Caddesi, Konak 39 Sokak- Gazi Paşa Bulvarı, Menderes Hükümet Caddesi, Menemen Ziya Gökalp Caddesi, Narlıdere Güngören Caddesi, Ödemiş Çilek Sokak, Seferihisar Atatürk Caddesi, Selçuk Prof. Anton Kallinger Caddesi, Tire Belediye Hanı Caddesi, Torbalı 4513 Sokak, Urla 2112 Sokak- Yorgo Seferis Sokak.