Otopark cinayetinin şüphelisi 40 gün sonra yakalandı
İzmir'in Konak ilçesindeki bir otoparkta Selami Arslan'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla aranan Soykan Aydemir (30), 40 gün sonra yakalandı. Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konak'ta 1471 Sokak’ta bulunan otoparkta, 24 Ağustos saat 06.30 sıralarında otoparkın önünde silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, çevredekiler tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Selami Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan ve bir otomobilin sol arka kapısına mermi isabet ettiğini belirledi.
O ANLAR KAMERADA
Tabancayla gerçekleştirilen saldırı anı ise otoparkın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde; Arslan'ın otomobiliyle otoparka geldiği, daha sonra husumetlisi Soykan Aydemir ile aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydemir'in tabancayla Arslan'a ateş açtığı görülüyor.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin incelemesinde cinayet şüphelisinin Soykan Aydemir, olduğu tespit edildi. Olayın yaşandığı gün, şüpheli Aydemir ile hayatını kaybeden Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında 'Silahla kasten yaralama' suçundan açılan davanın duruşması olduğu, bu nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Aydemir'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli Aydemir'in yerini belirleyen Cinayet Büro dedektifleri, dün operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Aydemir, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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