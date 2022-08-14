Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde otopark işletmecileri ile otopark girişinde yük indiren grup arasında çıkan silahlı kavgada Yakup İlyas Bozkurt (22) hayatını kaybetti.
Gazi Caddesi'nde, 12 Ağustos'ta öğle saatlerinde iddiaya göre, bir grup otopark girişinde yük indirmeye başladı. Bu sırada otopark işletmecileri, girişi engelledikleri gerekçesiyle yük indirenlere tepki gösterdi.
OTOPARK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Çıkan kavgada tabancadan ateşlenen mermi, otopark görevlisi Yakup İlyas Bozkurt'a isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt, burada hayatını kaybetti.
Olay sonrası kameralara yansırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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