Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü

14 Ağustos 2022 Pazar, 18:00

Gazi Caddesi'nde, 12 Ağustos'ta öğle saatlerinde iddiaya göre, bir grup otopark girişinde yük indirmeye başladı. Bu sırada otopark işletmecileri, girişi engelledikleri gerekçesiyle yük indirenlere tepki gösterdi.

OTOPARK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada tabancadan ateşlenen mermi, otopark görevlisi Yakup İlyas Bozkurt'a isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

Olay sonrası kameralara yansırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.