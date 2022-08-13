Batman'da iki aile arasında kavga: Eve bomba atıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi
Batman'ın Hilal Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada bir eve bomba atıldı. Ağır yaralanan İbrahim Katlan yaşamını yitirdi.
Batman'da gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. Hilal Mahallesi’ndeki kavga sırasında ailelerden birinin evinin balkonuna el yapımı bomba atıldı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim Katlan (50) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, İbrahim Katlan'ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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