Otostop çeken gence, TIR şoföründen ahlaksız teklif! Kamerayla saniye saniye kaydetti...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:24

Güncelleme: 23.10.2024 - 14:48

Otostop yaparak ülke ülke gezen gencin hesabından paylaştığı video kısa sürede büyük infial yarattı.

CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ

Yolda çevirdiği bir TIR’a binen genç, şoförün kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği anları saniye saniye paylaştı.

MİDE BULANDIRAN KONUŞMA

Otostopçu gencin paylaştığı video ile TIR şoförünün mide bulandıran konuşması resmen ifşa oldu.

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.