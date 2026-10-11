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Otoyolda faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Otoyolda faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

11.10.2026 11:32:00
Güncellenme:
DHA
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Otoyolda faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda motor kısmında alev alan yolcu otobüsü yandı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisindeki viyadüklerin İstanbul yönünde seyreden, Osmaniye-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

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Sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tamamen yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, aynı firmaya ait farklı bir otobüsle yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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