Otoyolda parçalanmış ceset bulundu: Kimliği belirlendi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 20.01.2025 - 21:20

Kaza, 18 Ocak Cumartesi gecesi Anadolu Otoyolu'nun Arifiye geçişinde meydana geldi. Otoyolda aracın çarptığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Yolda parçalanmış ceset parçaları görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Parçalanmış ceset toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kazada yaşamını yitiren kişinin Abdi Güner olduğu belirlendi.

Güner'in kazanın olduğu noktaya yaklaşık 400 metre uzaklıkta evinin bulunduğu öğrenildi. Abdi Güner'in cenazesi işlemlerin ardından aileye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.