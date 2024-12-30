Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:40

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:40

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara yerli olma şartı getirildi. Buna göre, ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik şart olacak. Bu şartı sağlamayan araçlar ise ÖTV muafiyeti ile alınamayacak. Bu karar sonrası ‘’ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?’’ sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller neler? ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK? 10 MODELİ KAPSIYOR

Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.