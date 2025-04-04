Oy birliği ile kabul edildi: Volkan Konak'ın ismi, Burhaniye'de yaşatılacak

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:42

İskele Mahallesi Adyar Mevki’nde, Burhaniye Belediyesi tarafından yeşil alan düzenlemeleri sonucunda ilçeye kazandırlan parka "Volkan Konak Parkı" ismi verildi.

Nisan ayı olağan meclis toplantısında, CHP'li meclis üyelerinin önerisi ile gündeme alınan talep, meclis toplantısına katılan tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

"VOLKAN KONAK’IN ADINI, YENİ AÇACAĞIMIZ PARKA VERME KARARINI MECLİSİMİZCE ALDIK"

Kararın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Halka mal olmuş sanatçımız Volkan Konak’ın adını, Türkiye’de bir ilk olarak yeni açacağımız parka verme kararını meclisimizce aldık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar adaletten, demokrasi ve barıştan yana olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.