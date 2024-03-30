Oy kullanma saat kaçta başlayacak? Oy verme saat kaçta bitecek? 31 Mart 2024 oy verme saatleri...
Pazar günkü seçimde il, ilçe, belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Resmi Gazete'de yerel seçim takvimi yayımlandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlayacak? Oy verme saat kaçta bitecek? 31 Mart 2024 oy verme saatleri...
Türkiye 31 Mart yerel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Yerel seçim takviminin yayınlanmasıyla oy verme saatleri belli oldu. Resmi Gazete'de yerel seçim takvimi yayımlandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlayacak? Oy verme saat kaçta bitecek? 31 Mart 2024 oy verme saatleri...
OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
Söz konusu hükümler çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.
Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.
YEREL SEÇİMLERE KAÇ PARTİ KATILACAK?
34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şöyle;
Adalet ve Kalkınma Partisi
İYİ Parti
Sol Parti
Büyük Birlik Partisi
Memleket Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Parti
Yeniden Refah Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Zafer Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Bağımsız Türkiye Partisi
Gelecek Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Emek Partisi
HÜDA PAR
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ocak Partisi
Adalet Birlik Partisi
Demokrat Parti
Güç Birliği Partisi
Millet Partisi
Milli Yol Partisi
Adalet Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Saadet Partisi
Vatan Partisi
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