Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:51

Türkiye 31 Mart yerel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Yerel seçim takviminin yayınlanmasıyla oy verme saatleri belli oldu. Resmi Gazete'de yerel seçim takvimi yayımlandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlayacak? Oy verme saat kaçta bitecek? 31 Mart 2024 oy verme saatleri...

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

YEREL SEÇİMLERE KAÇ PARTİ KATILACAK?

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi

İYİ Parti

Sol Parti

Büyük Birlik Partisi

Memleket Partisi

Anavatan Partisi

Demokratik Sol Parti

Yeniden Refah Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Zafer Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Bağımsız Türkiye Partisi

Gelecek Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Emek Partisi

HÜDA PAR

Hak ve Özgürlükler Partisi

Ocak Partisi

Adalet Birlik Partisi

Demokrat Parti

Güç Birliği Partisi

Millet Partisi

Milli Yol Partisi

Adalet Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Saadet Partisi

Vatan Partisi