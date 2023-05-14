Oy kullanma saatlerine dikkat! Oy kullanma saat kaçta bitecek?

Yayınlanma: 14.05.2023 - 08:27

Güncelleme: 14.05.2023 - 08:27

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.



OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?



2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.



Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.



Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.



"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.



Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.



Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.



Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin, yarın yapılacak seçimde salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.