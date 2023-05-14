Seçim öncesi Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Yayınlanma: 14.05.2023 - 01:48

Güncelleme: 14.05.2023 - 09:21

Ekşi Sözlük, seçim öncesinde erişime engellendi. Haberi 2008'den beri Türkiye'de erişime engellenen web sitelerini, haber ve sosyal medya içeriklerini takip eden ve İnternet sansürünü raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

İFÖD'ün sosyal medya hesabından "Ekşi Sözlük'ün yeni kullandığı alan adı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi." denildi.

İFÖD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük’ün eksisozluk.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellenmişti ve BTK tarafından uygulanan erişim engeli, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı kararıyla onaylanmıştı. Yapılan itiraz sonrasında Ekşi Sözlük’ün engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02 Mart 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı ek kararıyla kaldırılmıştı. Erişim engeli kaldırma kararına yapılan itiraz sonrasında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/2003 sayılı kararıyla tekrar erişime engellenmişti."