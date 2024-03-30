Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezası ne kadar? Ceza nereye ödenir?

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, seçmenler oy kullanmama durumunda uygulanacak cezalar ve geçici kimlik belgesi ile oy kullanıp kullanılamayacağı konusunda bilgi arayışı içindeler. Peki, Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezası ne kadar? Ceza nereye ödenir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:44
Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezası ne kadar? Ceza nereye ödenir?
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için tüm Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sabırsızlanıyor. Ancak, oy kullanmak istemeyen yurttaşlar, bu durumun cezası olup olmadığını merak ediyor. Peki, Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezası ne kadar? Ceza nereye ödenir?

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor. Ancak, bu seçimlerde cezanın maddi yükümlülükleri ve verilecek cezanın tutarı henüz bilinmiyor.

OY KULLANMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

CEZA NEREYE ÖDENİR?

Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.


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