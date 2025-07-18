OYAK Genel Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Murat Yalçıntaş getirildi

OYAK’ta 2016 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Süleyman Savaş Erdem, bayrağı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a devretti. Yalçıntaş yaptığı ilk açıklamada, OYAK Genel Müdürlüğü görevine atanmaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Böylesi derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir" dedi.

Akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarında uzun yıllara dayanan çok yönlü deneyimiyle tanınan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, OYAK’ın yeni Genel Müdürü oldu. OYAK Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, görevini Süleyman Savaş Erdem’den devraldı.

"YALNIZCA PROFESYONEL BİR ADIM DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR VEFA MESELESİDİR"

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş yaptığı açıklamada, OYAK Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük görevine atanmaktan onur ve sorumluluk duyduğunu ifade etti. OYAK’ın, 65 yıla yakın geçmişi, güçlü mali yapısı, sürdürülebilir yatırım anlayışı ve üyelerine olan sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’nin en saygın ve stratejik kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Prof. Yalçıntaş, "Böylesine derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir" dedi.

"BÜYÜK BİR GAYRETLE GÖREVİMİN BAŞINDA OLACAĞIM"

Prof. Dr. Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu’nun vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerden ödün vermeden, daha şeffaf, daha katılımcı ve daha verimli bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"OYAK’ı güçlendirecek adımları kararlılıkla atarken hem üyelerimize hem de ülke ekonomimize daha fazla değer katmayı hedefleyeceğiz. Üyelerimize sağlanan faydaların artırılması, kurumumuzun ülke ekonomisine katkılarının çeşitlendirilmesi ve OYAK’ın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi temel önceliklerim arasında yer alacak. Hep birlikte, OYAK’ı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım."