Öyle bir ilan verdi ki gören aradı: 'Komşu olmak ister misiniz?'
Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.
21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" başlığıyla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.
Şıh Efendi Bulvarında bulunan 7. kattaki 4+1 evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Grev ilanı yapan TTB'den topluma destek çağrısı
- Sahibinden ev ilanı dönemi sona eriyor: Yetki belgesi olmadan ilan verenlere 25 bin TL para cezası
- İZBAN'da grev ilanı asıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Metiner zirveyi değerlendirdi
- İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
- Yeni transferler hızlı başladı
- Tarım ÜFE'de tarihi rekor
- 3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme
- Meta'dan tartışma yaratan reklam filmi
- AKP'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
- Trabzonspor durdurulamıyor
- Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
- Özışık’ın itiraf dosyası şimdi AYM'nin önünde