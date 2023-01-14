Oynadığı tabanca ateş aldı: 3 yaralı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 06:37

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 06:38

Fuatpaşa Mahallesi Şehit Teğmen Necdet Alev Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan M.Ü., arkadaşları F.E. ve M.D. ile bir araya geldi. İddiaya göre, M.Ü.’nün elinde oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Silahtan çıkan kurşun M.Ü. ve F.E.’yi parmağından, M.D.’yi ise bacağından yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ruhsatsız tabancaya ise polis ekiplerince el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.