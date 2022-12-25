Kıymet'i restoranda tabancayla katleden erkek tutuklandı

25 Aralık 2022 Pazar, 13:28

Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda, önceki gün saat 01.00 sıralarında; Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Şafak Budak ve ağabeyi N. B.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kıymet Budak'ın eşi tarafından öldürülmesi de restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıymet Budak'ın İran asıllı olduğu ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için henüz bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.