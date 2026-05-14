Oynarken balkondan düşen 2 kardeş yaralandı

14.05.2026 16:51:00
Nevşehir’de 4 katlı bir binanın birinci katında oyun oynayan Özbekistan uyruklu iki kardeş, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 Nevşehir’de 4 katlı binanın 1’inci katında oyun oynarken balkondan M. Ş.(5) ile kardeşi İ.Ş.(2,5) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karasoku Mahallesi Süer Sokak’taki 4 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan Özbekistan uyruklu  İ.Ş. ile ağabeyi  M. Ş. henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 2 kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

