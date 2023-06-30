Oyun oynarken ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek öldü
Tokat'ın Pazar ilçesinde oyun oynarken 4 yaşındaki ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Y.K. ve C.K. çiftinin çocuklarından 4 yaşındaki B.K, evde oyun oynarken 10 aylık kardeşi Havvanur K'nin başına poşet geçirdi.
Küçük Havvanur'un havasız kaldığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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