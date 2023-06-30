Oyun oynarken ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek öldü

Tokat'ın Pazar ilçesinde oyun oynarken 4 yaşındaki ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 07:25
Oyun oynarken ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek öldü
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Alınan bilgiye göre, Y.K. ve C.K. çiftinin çocuklarından 4 yaşındaki B.K, evde oyun oynarken 10 aylık kardeşi Havvanur K'nin başına poşet geçirdi.

Küçük Havvanur'un havasız kaldığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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