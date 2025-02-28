‘Oy’una Geldik’ filminin bakanlık tarafından yasaklanmasının ardından tepkiler sürüyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:00

Ediz Hun, Levent Üzümcü, Aydan Şener ve Yücel Erten, Cumhuriyet’e konuştu.

‘SİYASETTEN UZAK OLMALI’

Ediz Hun: İlyas Bey de Yeşilçam rüzgârının estiği yıllarda önemli bir sinema oyuncusuydu. Kendisiyle bugüne kadar hiçbir araya gelmemiş olsak da gene de aynı mesleği icra etmiş olan iki kişiyiz. Sinema, özellikle 20’nci yüzyılın en önde gelen görsel sanatlarından biri idi şüphesiz. Benim kanaatim odur ki sinema sanatı siyasetten uzak olmalıdır. Çünkü sanatın herkesin benimseyerek severek kucakladığı evrensel bir boyutu vardır.

Sanat adına siyaseti kullanmak acaba ne derece doğru olabilir? Bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bunlarla uğraşacağımıza aziz Ata’mızın çizdiği bilim ve aklın yolunda hızla ilerlemeye bakalım.

‘KİMSENİN KONTROLÜNDE OLAMAZ’

Levent Üzümcü: Sanat ile anlatmak özünde özgürlük barındırmalıdır. Sanatta paylaşılacak konu ya da tema hiç kimsenin kontrolünde ve denetiminde olamaz. Buna yeltenen memurlar görevlerini kötüye kullanma suçu işlemektedirler. Küçük İktidar adacıklarını kaybetmek korkusunu hayatlarının merkezine koymayacakları, onurlu ve dürüst bir çalışma ortamı dilerim tüm memurlara.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Aydan Şener: Sanatta yasak olmama- lıdır. Herkes düşünce- lerini özgürce ifade edebilmeli ve bunu sanata dökebilmelidir. Sanat, sınırlamalara değil, özgürlüğe dayanır. Bu yüzden herhangi bir yasak kabul edilemez.

‘BİR GÜN MUTLAKA!’

Yücel Erten: Sanatta sansür ve yasaklama, katili oynayan oyuncuyu katil sanmaktan farksız. Aşamadığımız bir kavrayış eksikliği. Kabuk demokrasinin, Aydınlanmadan oldukça uzak dayatmaları bunlar. Sanat; hukukun, adaletin, ekonominin, eğitimin iflasa doğru sürüklendiği bir ortamda elbette sözünü söyleyecek, eleştirisini, itirazını dile getirecek. Bir gün mutlaka, ama zaman veremiyorum, üzgünüm.

'YASAK FAŞİZİMDİR'

Sanatçılar Girişimi ve DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) da sosyal medya platformu X’ten açıklama yayımladı.

Sanatçılar Girişimi adına filmin oyuncusu Orhan Aydın yaptığı paylaşımda, “Tüm sanat yaratıcılarını, sanat meslek örgütlerini “Oy’una Geldik” filminin Kültür Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına karşı ses olmaya, güçbirliğine davet ediyoruz. Sanata sansür-yasak faşizmdir” ifadelerini kullandı.

SİNE-SEN’in yaptığı açıklamada da, bakanlığın verdiği yasak kararının sanatın özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğu belirtilerek “Sanat özgür olduğu sürece anlamlıdır. Sansür, yalnızca bir film değil toplumun eleştirel düşünme özgürlüğünü de hedef alır. Biz sinema emekçileri olarak, bu tür yasakları reddediyor ve sanatta özgürlüğü savunuyoruz. Tüm sanatseverleri ve özgür düşünceleri savunan herkesi bu sansüre karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz” dendi.