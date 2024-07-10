Oyuncak tüfekle tehdit etmişti: Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, elinde oyuncak tüfekle girdiği tekel bayisinde işyeri sahibini tehdit edip sigara alan ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.I. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:05
Oyuncak tüfekle tehdit etmişti: Tutuklandı
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Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E.I., elinde oyuncak tüfekle tekel bayisine girerek, sigara istedi. Sigarayı alan şüpheli, çıkarken tüfeği işyeri sahibine doğrultup, tehditte bulunduktan sonra uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri gören Y.E.I., elindeki tüfeği onlara doğrultarak 'Hadi beni vurun' dedi. Tüfeğin görünüş itibarıyla gerçek olmadığını değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. 

Polisler, bir an silahı bırakan Y.E.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucu tüfeğin gerçek olmadığı belirlendi. 

‘Nitelikli yağma suçu’ndan hakkında işlem başlatılan şüpheli Y.E.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay, tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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