Gazetecilere 'kurşun'lu tehdit: Meslek örgütleri yargıyı harekete geçmeye çağırdı

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:09

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:09

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara’da Sinan Ateş suikastı davasını takip eden aralarında gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteciler Timur Soykan, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Alican Uludağ’ı “kurşun” göndermesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla tehdit etti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Kılıç, yaptığı paylaşımda gazetecilerin fotoğraf ve isimlerinin altına “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Kılıç, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı. Hedef alınan isimlerden olan Barış Terkoğlu sosyal medyadan “Senden kurşun kalem olmaz ancak kurşun asker olur” ifadesini kullandı.

Meslek örgütleri ise Kılıç’ın paylaşımına tepki gösterdi.

"BÜYÜK BİR SUÇTUR"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): İktidar ortağı MHP yöneticileri, meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koyan açıklamalarına her gün bir yenisini eklemektedir. Kılıç, gazetecileri hedef alan bir açıklama yaptı. Bu paylaşımı kınıyor, yargıyı ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur. Bu tehditlerle ilgili önlem alması gerekenlerin hiçbir şey yapmaması da suçtur. Gazetecilerin de tüm yurttaşlar gibi can ve iş güvenliklerinin korunması gerektiğini hatırlatıyoruz.

"DEMOKRASİYE TEHDİT"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Sinan Ateş davasını takip eden gazetecileri önce MHP’li yöneticiler sosyal medya hesaplarından hedef gösterdi. Sonra davanın sanıkları gazetecileri mahkeme salonunda açıkça tehdit etti. Şimdi ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, davayı takip eden gazetecileri hedef göstererek tehdit etti. Bu tehditler her şeyden önce basın özgürlüğü ve demokrasiye yöneliktir. Bir suikastın sanıkları ve suç ilişkileriyle anılan bir yapılanmanın bu tehditlerine karşı gazeteciliği savunmaya ve meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğüne yönelik bu tehditlere karşı Cumhuriyet savcılarını da harekete geçmeye davet ediyoruz.

DERHAL İŞLEM BAŞLATILMALI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş: Kılıç’ın gazetecileri hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Siyasetçilerin gazetecileri hedef alan açıklamaları, onları hedef gösteren söylemleri basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmaya yönelik adımlardır. Siyasetçilerin görevi gerçeklerin üzerini kapatmak olmamalıdır. Meslektaşlarımıza yönelik hedef gösterme girişimlerini şiddetle kınıyor, İçişleri Bakanı'nı görevini yapmaya ve Burak Kılıç hakkında işlem başlatmaya davet ediyoruz. Aksi halde bu tarz açıklamalar telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir.

DİSK Basın-İş: Meslektaşlarımıza yönelik olası saldırıların azmettiricileri ve failleri bellidir. Sistematik tehditlere karşı yetkililer görevini yapmalı.